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Франция готова помочь Казахстану в строительстве ее первой атомной электростанции

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая УНН. Франция готова сотрудничать с Казахстаном, чтобы построить там первую в стране атомную электростанцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Astana Times.

Детали

Так, министр внешней торговли Франции Оливье Бехт на встрече с министром энергетики Казахстана заявил, что Франция готова сотрудничать с Казахстаном в строительстве первой в стране атомной электростанции и в изучении перспектив разработки малых модульных реакторов.

Обе стороны также обсудили энергетический переход и борьбу с изменением климата, подчеркнув, что увеличение использования возобновляемых источников энергии способствует достижению целей декарбонизации, одновременно укрепляя казахстанско-французское экономическое сотрудничество.

Стороны подписали совместное заявление относительно достигнутых договоренностей о тарифах на электроэнергию в рамках реализации проекта ветровой электростанции Мирный, который планируется запустить в 2026-2027 годах.

Напомним

На китайской АЭС Haiyang стартовало строительство четвертого блока.

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