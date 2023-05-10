Франция готова помочь Казахстану в строительстве ее первой атомной электростанции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая УНН. Франция готова сотрудничать с Казахстаном, чтобы построить там первую в стране атомную электростанцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Astana Times.
Детали
Так, министр внешней торговли Франции Оливье Бехт на встрече с министром энергетики Казахстана заявил, что Франция готова сотрудничать с Казахстаном в строительстве первой в стране атомной электростанции и в изучении перспектив разработки малых модульных реакторов.
Обе стороны также обсудили энергетический переход и борьбу с изменением климата, подчеркнув, что увеличение использования возобновляемых источников энергии способствует достижению целей декарбонизации, одновременно укрепляя казахстанско-французское экономическое сотрудничество.
Стороны подписали совместное заявление относительно достигнутых договоренностей о тарифах на электроэнергию в рамках реализации проекта ветровой электростанции Мирный, который планируется запустить в 2026-2027 годах.
Напомним
На китайской АЭС Haiyang стартовало строительство четвертого блока.