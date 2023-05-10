Франція готова допомогти Казахстану в будівництві її першої атомної електростанції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня УНН. Франція готова співпрацювати з Казахстаном, щоб побудувати там першу в країні атомну електростанцію. Про це пише УНН з посиланням на The Astana Times.
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Так, міністр зовнішньої торгівлі Франції Олів'є Бехт на зустрічі з міністром енергетики Казахстану заявив, що Франція готова співпрацювати з Казахстаном у будівництві першої в країні атомної електростанції та у вивченні перспектив розробки малих модульних реакторів.
Обидві сторони також обговорили енергетичний перехід і боротьбу зі зміною клімату, підкресливши, що збільшення використання відновлюваних джерел енергії сприяє досягненню цілей декарбонізації, одночасно зміцнюючи казахстансько-французьке економічне співробітництво.
Сторони підписали спільну заяву щодо досягнутих домовленостей про тарифи на електроенергію в рамках реалізації проекту вітрової електростанції Мирний, який планується запустити в 2026-2027 роках.
Нагадаємо
На китайській АЕС Haiyang стартувало будівництво четвертого блоку.