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Франція готова допомогти Казахстану в будівництві її першої атомної електростанції

Франція готова допомогти Казахстану в будівництві її першої атомної електростанції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня УНН. Франція готова співпрацювати з Казахстаном, щоб побудувати там першу в країні атомну електростанцію. Про це пише УНН з посиланням на The Astana Times.

Деталі

Так, міністр зовнішньої торгівлі Франції Олів'є Бехт на зустрічі з міністром енергетики Казахстану заявив, що Франція готова співпрацювати з Казахстаном у будівництві першої в країні атомної електростанції та у вивченні перспектив розробки малих модульних реакторів.

Обидві сторони також обговорили енергетичний перехід і боротьбу зі зміною клімату, підкресливши, що збільшення використання відновлюваних джерел енергії сприяє досягненню цілей декарбонізації, одночасно зміцнюючи казахстансько-французьке економічне співробітництво.

Сторони підписали спільну заяву щодо досягнутих домовленостей про тарифи на електроенергію в рамках реалізації проекту вітрової електростанції Мирний, який планується запустити в 2026-2027 роках.

Нагадаємо

На китайській АЕС Haiyang стартувало будівництво четвертого блоку.

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