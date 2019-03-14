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Франция борется с разливом нефти в океане

Киев • УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Франция борется с разливом нефти на атлантическом побережье, который случился в результате затопления итальянского судна "Grande America". По данным правительства, нефть доберется до берегов уже в это воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.

Франция борется с разливом нефти в океане

"Это продукты, которые не испаряются, которые могут создавать вязкие слои на поверхности моря, которые также могут превращаться в масляные гранулы, так что могут попасть на побережье", - сказал министр экологии Франции Франсуа де Рюжи.

Итальянский торговый корабль загорелся в Бискайском заливе Атлантического океана в ночь с 10 на 11 марта. Британский корабль спас 26 человек, которые были на "Grande America".

Судно затонуло в 330 км от французского берега. На его борту находилось 45 контейнеров с опасными материалами, 2 тыс. автомобилей и 2,2 тыс. тонн мазута.

Как сообщал УНН, в Черном море затух нефтяной танкер "Maestro", который горел почти полтора месяца.

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