Франція бореться з розливом нафти в океані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Франція бореться з розливом нафти на атлантичному узбережжі, який стався внаслідок затоплення італійського судна "Grande America". За даними уряду, нафта добереться до берегів вже цієї неділі, повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.
"Це продукти, які не випаровуються, які можуть створювати в'язкі слої на поверхні моря, які також можуть перетворюватися на масляні гранули, так що можуть потрапити на узбережжя", - сказав міністр екології Франції Франсуа де Рюжи.
Італійський торговельний корабель загорівся в Біскайській затоці Атлантичного океану в ніч з 10 на 11 березня. Британський корабель врятував 26 осіб, що були на "Grande America".
Судно затонуло у 330 км від французького берегу. На його борту містилось 45 контейнерів з небезпечними матеріалами, 2 тис. автівок і 2,2 тис. тонн мазуту.
Як повідомляв УНН, у Чорному морі затух нафтовий танкер "Maestro", який горів майже півтора місяці.