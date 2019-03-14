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Франція бореться з розливом нафти в океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Франція бореться з розливом нафти на атлантичному узбережжі, який стався внаслідок затоплення італійського судна "Grande America". За даними уряду, нафта добереться до берегів вже цієї неділі, повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

Франція бореться з розливом нафти в океані

"Це продукти, які не випаровуються, які можуть створювати в'язкі слої на поверхні моря, які також можуть перетворюватися на масляні гранули, так що можуть потрапити на узбережжя", - сказав міністр екології Франції Франсуа де Рюжи.

Італійський торговельний корабель загорівся в Біскайській затоці Атлантичного океану в ніч з 10 на 11 березня. Британський корабель врятував 26 осіб, що були на "Grande America".

Судно затонуло у 330 км від французького берегу. На його борту містилось 45 контейнерів з небезпечними матеріалами, 2 тис. автівок і 2,2 тис. тонн мазуту.

Як повідомляв УНН, у Чорному морі затух нафтовий танкер "Maestro", який горів майже півтора місяці. 

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