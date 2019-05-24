Фракции на встрече с Парубием определились по работе Рады

"На встрече было объявлено позицию, что, несмотря на указ Президента о роспуске ВР, законодательный орган имеет право принимать законы, поскольку действует Конституция и непрерывность власти. Поэтому, во вторник парламент продолжит принимать законы, в частности, социальные инициативы, поддержки прав в Украине. Кроме того, на рассмотрении ВР находиться законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны", - сказал Герасимов, комментируя встречу руководителей фракций и групп в ВР, состоявшуюся 23 мая.

Он также добавил, что в ВР будут рассматриваться "законопроекты о временных следственных комиссиях, а также изменения в избирательную систему на основе открытых избирательных списков".

"Эту инициативу поддерживает пятый Президент Петр Порошенко, фракция БПП. Уверен, что это поддерживают все демократические силы парламента", - подчеркнул Герасимов.

Напомним, нардепы 24 мая планируют внести в КСУ представление относительно конституционности роспуска Рады.