Фракції на зустрічі з Парубієм визначилися щодо роботи Ради

КИЇВ. 24 травня. УНН. На зустрічі керівників фракцій та груп у Верховній Раді під головування спікера парламенту Андрія Парубія напередодні було оголошено позицію, що, попри указ Президента про розпуск ВР, законодавчий орган має право ухвалювати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Про це повідомив голова фракції БПП, народний депутат Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.