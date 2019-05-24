Фракції на зустрічі з Парубієм визначилися щодо роботи Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На зустрічі керівників фракцій та груп у Верховній Раді під головування спікера парламенту Андрія Парубія напередодні було оголошено позицію, що, попри указ Президента про розпуск ВР, законодавчий орган має право ухвалювати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Про це повідомив голова фракції БПП, народний депутат Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"На зустрічі було оголошено позицію, що, незважаючи на указ Президента про розпуск ВР, законодавчий орган має право ухвалювати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому, у вівторок парламент продовжить ухвалювати закони, зокрема, соціальні ініціативи, підтримки прав в Україні. Крім того, на розгляді ВР перебуватимуть закони, які стосуються сфери національної безпеки та оборони", - сказав Герасимов, коментуючи зустріч керівників фракцій та груп у ВР, що відбулася 23 травня.
Він також додав, що у ВР розглядатимуться "законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків".
"Цю ініціативу підтримує п’ятий Президент Петро Порошенко, фракція БПП. Впевнений, що це підтримують всі демократичні сили парламенту", - підкреслив Герасимов.
Нагадаємо, нардепи 24 травня планують внести до КСУ подання щодо конституційності розпуску Ради.