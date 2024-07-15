Киев • УНН
Народного депутата Николая Задорожного, подозреваемого во взяточничестве, исключат из парламентской ВСК, а кроме того будет приостановлено его членство во фракции "Слуга народа" на время расследования.
Народного депутата от партии "Слуга Народа" Николая Задорожнего, которому правоохранители сообщили о подозрении, исключат из состава парламентской ВСК, а также приостановят его членство во фракции "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.
По словам Палийчук, фракция "СН" осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, кто прибегает к таким действиям, должен нести ответственность, независимо от статусов и должностей.
"Мы выступаем за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого по информации НАБУ может быть народный депутат Николай Задорожний. Если его вина будет доказана - он должен понести ответственность в соответствии с законом.
На время расследования членство Николая Задоржнего во фракции будет приостановлено, а также он будет исключен из состава парламентской ВСК, в которой он работает", говорится в заявлении, которое распространила Палийчук.
Ранее
Народного депутата Николая Задорожнего, которого заподозрили во взяточничестве, исключили из партии "Слуга народа".
Контекст
НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.