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Фракция "Слуга народа" одобрила увольнение Петрашко

Киев • УНН

 • 23196 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Фракция "Слуга народа" одобрила увольнение Петрашко

Детали

Так, Устенко сообщил, что фракция "Слуга народа" проголосовала за увольнение Игоря Петрашко.

Что было раньше

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главу Укравтодора Александра Кубракова.

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