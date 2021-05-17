Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.
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"Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за", - сообщил Устенко.
Что было ранее
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.