Фракція “Слуга народу” схвалила кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Про це в ексклюзивному коментарі УНН сказав народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.
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“Кубракова одобрили. Фракція проголосувала за”, — повідомив Устенко.
Що було раніше
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.