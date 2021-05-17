Фракція “Слуга народу” схвалила кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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“Кубракова одобрили. Фракція проголосувала за”, — повідомив Устенко.

Що було раніше

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.