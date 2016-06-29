Фотограф показал с высоты контраст между бедными и богатыми в Южной Африке

"Мое желание - с помощью этого проекта донести нынешнему мировому сообществу проблему неравности в Южной Африке как можно объективнее. Предоставляя новый взгляд на старую проблему, я надеюсь спровоцировать диалог, который сможет побудить к решению этого острого вопроса дискриминации и бесправия конструктивным и мирным путем", - говорит Джонни Миллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовано десять природных чудес света, которые могут исчезнуть в течение 15 лет

На фото четко видно, что во время апартеида - официальной политики расовой дискриминации - были построены дороги, реки, буферные зоны и другие препятствия, чтобы держать людей разного социального статуса отдельно.

По мнению фотографа, хотя прошло двадцать два года со времени падения апартеида, барьеры неравности, которые были возведены в те времена, существуют и сейчас.