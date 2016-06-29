Фотограф показав з висоти контраст між бідними і багатими у Південній Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Фотограф із Кейптауна Джонні Міллер за допомогою дрона створив фотопроект під назвою "Сцени нерівності". Проект відображає соціальну нерівність, а також умови життя багатого та бідного населення у Південно-Африканській Республіці, передає УНН з посиланням на персональний сайт фотографа.
"Моє бажання - за допомогою цього проекту донести теперішній світовій спільноті проблему нерівностей в Південній Африці якомога об’єктивніше. Надаючи новий погляд на стару проблему, я сподіваюся спровокувати діалог, який зможе спонукати до вирішення цього гострого питання дискримінації і безправ’я конструктивним та мирним шляхом", — говорить Джонні Міллер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано десять природних чудес світу, які можуть зникнути впродовж 15 років
На фото чітко видно, що під час апартеїду - офіційної політики расової дискримінації - були побудовані дороги, ріки, буферні зони та інші перешкоди, щоб тримати людей різного соціального статусу окремо.
На думку фотографа, хоча минуло двадцять два роки з часу падіння апартеїду, бар’єри нерівностей, що були зведені за тих часів, існують і понині.