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Форвард "Днепра" Тимофеенко признан лучшим игроком полуфиналов Суперлиги

Киев • УНН

 • 21315 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Федерация баскетбола Украины подвела итоги полуфинальных поединков Суперлиги Пари-Матч, отметив символическую сборную и лучшего баскетболиста данной стадии чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.

Форвард "Днепра" Тимофеенко признан лучшим игроком полуфиналов Суперлиги

Во второй раз в рамках нынешнего сезона самым ценным игроком недели стал тяжелый форвард “Днепра” и сборной Украины по баскетболу 3×3 Станислав Тимофеенко.

Кроме того сразу 4-ро игроков впервые попали в символическую сборную тура. Увенчал квартет новичков рекордсмен — Станислав Тимофеенко, который уже в девятый раз оказался в составе лучшей пятерки недели.

Состав символической сборной полуфинальной стадии Суперлиги имеет следующий вид: Николай Вильховецкий (“Днепр”), Кирилл Марченко (“Химик”), Владимир Конев (“Черкасские Обезьяны”), Станислав Тимофеенко (“Днепр”), Антон Давидюк (МБК “Николаев”).

Напомним, что в “золотой” серии чемпионата встретится “Днепр” и “Черкасские Обезьяны”.

Украинские Национальные Новости

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