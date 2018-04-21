Форвард "Днепра" Тимофеенко признан лучшим игроком полуфиналов Суперлиги

Во второй раз в рамках нынешнего сезона самым ценным игроком недели стал тяжелый форвард “Днепра” и сборной Украины по баскетболу 3×3 Станислав Тимофеенко.

Кроме того сразу 4-ро игроков впервые попали в символическую сборную тура. Увенчал квартет новичков рекордсмен — Станислав Тимофеенко, который уже в девятый раз оказался в составе лучшей пятерки недели.

Состав символической сборной полуфинальной стадии Суперлиги имеет следующий вид: Николай Вильховецкий (“Днепр”), Кирилл Марченко (“Химик”), Владимир Конев (“Черкасские Обезьяны”), Станислав Тимофеенко (“Днепр”), Антон Давидюк (МБК “Николаев”).

Напомним, что в “золотой” серии чемпионата встретится “Днепр” и “Черкасские Обезьяны”.