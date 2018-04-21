Форварда "Дніпра" Тимофеєнка визнано кращим гравцем півфіналів Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Федерація баскетболу України підбила підсумки півфінальних поєдинків Суперліги Парі-Матч, відзначивши символічну збірну та кращого баскетболіста даної стадії чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації.
Вдруге в рамках нинішнього сезону найціннішим гравцем тижня став важкий форвард “Дніпра” та збірної України з баскетболу 3×3 Станіслав Тимофеєнко.
Окрім того відразу 4-ро гравців вперше потрапили до символічної збірної туру. Увінчав квартет новачків рекордсмен — Станіслав Тимофеєнко, який уже вдев’яте опинився у складі найкращої п’ятірки тижня.
Склад символічної збірної півфінальної стадії Суперліги має наступний вигляд: Микола Вільховецький (“Дніпро”), Кирило Марченко (“Хімік”), Володимир Конєв (“Черкаські Мавпи”), Станіслав Тимофеєнко (“Дніпро”), Антон Давидюк (МБК “Миколаїв”).
Нагадаємо, що у “золотій” серії чемпіонату зустрінеться “Дніпро” та “Черкаські Мавпи”.