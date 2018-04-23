Форвард "Динамо" признали лучшим футболистом последнего тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Артем Беседин, который в матче с "Верес" сделал дубль. Он значительно опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса.

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Отмечено, что экспертный совет при выборе лучшего игрока 28-го тура составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Леонид Буряк.

Напомним, что в предыдущих двух турах лучше футболистами признавались также представители "Динамо".