Форвард "Динамо" признали лучшим футболистом последнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская Премьер-лига объявила имя победителя в номинации "самый яркий футболист" среди всех, принявших участие в матчах 28-го тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Артем Беседин, который в матче с "Верес" сделал дубль. Он значительно опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса.
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Отмечено, что экспертный совет при выборе лучшего игрока 28-го тура составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Леонид Буряк.
Напомним, что в предыдущих двух турах лучше футболистами признавались также представители "Динамо".