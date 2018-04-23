Форварда "Динамо" визнали кращим футболістом останнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила ім'я переможця в номінації "найяскравіший футболіст" серед усіх, які взяли участь у матчах 28-го туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Динамо” Артем Бєсєдін, який у матчі з “Вересом” зробив дубль. Він значно випередив півзахисника “Шахтаря” Марлоса.
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Зазначено, що експертну раду при обранні кращого гравця 28-го туру склали: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Степан Юрчишин, Леонід Буряк.
Нагадаємо, що у попередніх двох турах кращими футболістами визнавалися також представники “Динамо”.