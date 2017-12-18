Форвард Зозуля заинтересовал клуб испанской Примеры

В зимнее трансферное окно в Испании ФК "Алавес" захотел усилить атакующую мощь. Одним из вариантов стал украинский нападающий Роман Зозуля. Форвард "Альбасете" привлек внимание благодаря 7 голам в нынешней Сегунде.

Также "Алавес" в шорт-листа включил голеадора "Вальядолида" Хайме Мата (15 мячей в 19 встречах) и форварда "Сельты" шведа Йона Гвидетти (8 раз появлялся на поле в скамейки запасных по замене).

Примечательно, что для подписания нападающего команде испанской Ла Лиги необходимо кого-то продать, ведь потолок зарплат в команде сейчас составляет 38 млн. Евро, который нельзя превышать.

Заметим, что "Алавес" находится в зоне вылета Примеры - 12 очков после 16 матчей. Команде не хватает 3 очков к"Депортиво", который находится на безопасной строке.

Напомним, Зозуля избран лучшим футболистом тура в Сегунде.