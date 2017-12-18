Форвард Зозуля зацікавив клуб іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нападник команди іспанської Сегунди "Альбасете" Роман Зозуля може піти на підвищення і повернутися до чемпіонату Прімери, повідомляє УНН з посиланням на AS.
В зимове трансферне вікно в Іспанії ФК "Алавес" забажав посилити атакуючу міць. Одним із варіантів став український нападник Роман Зозуля. Форвард "Альбасете" привернув увагу завдяки 7 голам в нинішній Сегунді.
Також "Алавес" до шорт-списку включив голеадора "Вальядоліду" Хайме Мату (15 м'ячів в 19 зустрічах) та форварда "Сельти" шведа Йона Гвідетті (8 разів з'являвся на поле в лави запасних із заміни).
Примітно, що для підписання нападника команді іспанської Ла Ліги необхідно когось продати, адже стеля зарплат в команді наразі складає 38 млн. євро, який не можна перевищувати.
Зауважимо, що "Алавес" знаходиться в зоні вильоту Прімери – 12 очок після 16 матчів. Команді не вистачає 3 очок до "Депортіво", яке знаходиться на безпечному рядку.
Нагадаємо, Зозулю обрано кращим футболістом туру в Сегунді.