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Форвард сборной Боливии стал футболистом "Карпат"

Форвард сборной Боливии стал футболистом "Карпат"

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Львовские "Карпаты" усилились боливийским нападающим Родриго Варгасом. Об этом сообщает сайт "зелено-белых", передает УНН.

23-летний форвард сборной Боливии будет выступать в "карпатовской" футболке под 18-м номером. Контракт с игроком подписан на три с половиной года.

Спортсмен начал заниматься футболом в родном городе в клубе "Ориенте Петролеро". В составе этой команды, за которую провел более сотни матчей, и дебютировал в элитном боливийском дивизионе.

В 2016-м году стал игроком клуба "Насьональ" из города Потоси. Позже перебрался в "Петролеро" с Якуибы (в прошлом сезоне отметился 16 забитыми голами). Последней командой Варгаса был лидер местного первенства "Стронгест" (Ла-Пас).

Стоит отметить, что боливиец выступал за юношеские и национальную сборную своей страны (3 матча), за которую дебютировал в 19-летнем возрасте.

Добавим также, сейчас в ростере львовян находится уже семь латиноамериканцев.

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