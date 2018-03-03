Форвард сборной Боливии стал футболистом "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Львовские "Карпаты" усилились боливийским нападающим Родриго Варгасом. Об этом сообщает сайт "зелено-белых", передает УНН.
23-летний форвард сборной Боливии будет выступать в "карпатовской" футболке под 18-м номером. Контракт с игроком подписан на три с половиной года.
Спортсмен начал заниматься футболом в родном городе в клубе "Ориенте Петролеро". В составе этой команды, за которую провел более сотни матчей, и дебютировал в элитном боливийском дивизионе.
В 2016-м году стал игроком клуба "Насьональ" из города Потоси. Позже перебрался в "Петролеро" с Якуибы (в прошлом сезоне отметился 16 забитыми голами). Последней командой Варгаса был лидер местного первенства "Стронгест" (Ла-Пас).
Стоит отметить, что боливиец выступал за юношеские и национальную сборную своей страны (3 матча), за которую дебютировал в 19-летнем возрасте.
Добавим также, сейчас в ростере львовян находится уже семь латиноамериканцев.