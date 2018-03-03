Форвард збірної Болівії став футболістом "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Львівські "Карпати" підсилилися болівійським нападником Родріго Варгасом. Про це повідомляє сайт "зелено-білих", передає УНН.
23-річний форвард збірної Болівії виступатиме у "карпатівській" футболці під 18-м номером. Контракт із гравцем підписано на три з половиною роки.
Спортсмен розпочав займатися футболом у рідному місті в клубі "Орієнте Петролеро". У складі цієї команди, за яку провів понад сотню матчів, і дебютував у елітному болівійському дивізіоні.
У 2016-му році став гравцем клубу "Насьйональ" з міста Потосі. Згодом перебрався у "Петролеро" з Якуіби (у минулому сезоні відзначився 16 забитими голами). Останньою командою Варгаса був лідер місцевої першості "Стронгест" (Ла-Пас).
Варто відзначити, що болівієць виступав за юнацькі та національну збірну своєї країни (3 матчі), за яку дебютував у 19-річному віці.
Додамо також, наразі в ростері львів'ян знаходиться вже семеро латиноамериканців.