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Форвард Милевский выиграл Суперкубок Беларуси по футболу

Форвард Милевский выиграл Суперкубок Беларуси по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Клуб украинской нападающего Артема Милевского брестский “Динамо” встретился с “БАТЭ” в поединке за Суперкубок Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Динамо-Брест”.

Футболисты из команды с Бреста обыграли “БАТЭ” со счетом 2:1 и завоевали третий трофей в своей истории. На 14 минуте отличился Готал с пенальти на 30 счет пожвоив Витус и только в компенсированное время матча Сигневич сократил отрыв.

Отметим, что Милевский сыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.

Примечательно, что для украинского форварда этот титул стал 1-м с 2011-го года. К этому все 10-ть трофеев Милевский выиграл в составе киевского “Динамо”.

Добавим также, “БАТЭ” впервые с 2012 года проиграл Суперкубок Беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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