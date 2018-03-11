Форвард Милевский выиграл Суперкубок Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Клуб украинской нападающего Артема Милевского брестский “Динамо” встретился с “БАТЭ” в поединке за Суперкубок Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Динамо-Брест”.
Футболисты из команды с Бреста обыграли “БАТЭ” со счетом 2:1 и завоевали третий трофей в своей истории. На 14 минуте отличился Готал с пенальти на 30 счет пожвоив Витус и только в компенсированное время матча Сигневич сократил отрыв.
Отметим, что Милевский сыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.
Примечательно, что для украинского форварда этот титул стал 1-м с 2011-го года. К этому все 10-ть трофеев Милевский выиграл в составе киевского “Динамо”.
Добавим также, “БАТЭ” впервые с 2012 года проиграл Суперкубок Беларуси.