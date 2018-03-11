Форвард Мілевський виграв Суперкубок Білорусії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Клуб українського нападника Артема Мілевського брестський “Динамо” зустрівся із “БАТЕ” у поєдинку за Суперкубок Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Динамо-Брест”.
Футболісти з команди із Бресту обіграли “БАТЕ” з рахунком 2:1 і завоювали третій трофей у своїй історії. На 14 хвилині відзначився Готал з пенальті, на 30 рахунок пожвоїв Вітус і тільки в компенсований час матчу Сігневич скоротив відрив.
Відзначимо, що Мілевський відіграв повний матч, але результативними діями не відзначився.
Примітно, що для українського форварда цей титул став 1-м з 2011-го року. До цього усі 10-ть трофеїв Мілевський виграв у складі київського “Динамо”.
Додамо також, “БАТЕ” вперше з 2012 року програв Суперкубок Білорусі.