Формирование россией группировки для нового наступления на север пока не зафиксировано – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Формирование российскими оккупантами ударной группировки для возобновления наступления на Черниговскую и Сумскую области пока не зафиксировано. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Граница с россией в пределах Черниговской и Сумской областей: россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания сил, действий наших подразделений Сил обороны. Формирование врагом ударной группировки для восстановления наступления на данный момент не наблюдается", – рассказал Демченко.
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Утром 20 июня враг трижды обстрелял приграничье Сумской и Черниговской областей.