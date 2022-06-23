Формирование россией группировки для нового наступления на север пока не зафиксировано – ГПСУ

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Формирование российскими оккупантами ударной группировки для возобновления наступления на Черниговскую и Сумскую области пока не зафиксировано. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Граница с россией в пределах Черниговской и Сумской областей: россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания сил, действий наших подразделений Сил обороны. Формирование врагом ударной группировки для восстановления наступления на данный момент не наблюдается", – рассказал Демченко.

Дополнение

Утром 20 июня враг трижды обстрелял приграничье Сумской и Черниговской областей.

Украинские Национальные Новости

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