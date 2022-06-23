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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 21517 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Формування росією угруповання для нового наступу на північ наразі не зафіксовано – ДПСУ

Формування росією угруповання для нового наступу на північ наразі не зафіксовано – ДПСУ

Київ • УНН

 • 833813 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Формування російськими окупантами ударного угруповання для відновлення наступу на Чернігівщину і Сумщину наразі не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Кордон з росією в межах Чернігівської та Сумської областей: росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування сил, дій наших підрозділів Сил оборони. Формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на даний момент не спостерігається", - розповів Демченко.

Доповнення

Вранці 20 червня ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Українські Національні Новини

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