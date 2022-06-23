Формування росією угруповання для нового наступу на північ наразі не зафіксовано – ДПСУ

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"Кордон з росією в межах Чернігівської та Сумської областей: росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування сил, дій наших підрозділів Сил оборони. Формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на даний момент не спостерігається", - розповів Демченко.

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Вранці 20 червня ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.