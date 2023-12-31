Формулу мира поддержало 80 стран мира - Зеленский
Киев • УНН
Украинская формула мира получила поддержку 80 стран, Зеленский отметил дипломатические победы, включая функциональный зерновой коридор.
Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления с Новым 2024 годом сообщил, что украинскую Формулу мира поддержало уже 80 стран мира, передает УНН.
И таких дипломатических побед в этом году было немало. И все они давались нам непросто. Украинская формула мира, которую уже поддержали 80 стран мира,
Детали
Он также упомянул о гарантиях безопасности для Украины и зерновой коридор.
Нас блокировали, шантажировали, но мы находили выход. И нашли, и наш коридор работает, и сегодня по нему прошло почти 13 миллионов тонн украинского зерна,
Поздравление президента: украинцы сильнее холода и тьмы, интриг, лжи, украинцы сильнее вместе31 декабрь 2023, 21:58 • 17934 просмотра
Формулу мира поддержало 80 стран мира - Зеленский
Украинская формула мира получила поддержку 80 стран, Зеленский отметил дипломатические победы, включая функциональный зерновой коридор.
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