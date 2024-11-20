Ford планирует сократить почти 3000 рабочих мест в Германии до конца 2027 года
Киев • УНН
Ford планирует сократить 4000 рабочих мест в Европе, из них 2900 - в Германии. Решение связано с убытками в сегменте легковых авто и переходом на производство электромобилей.
Американский автопроизводитель Ford объявил о планах сокращения рабочих мест в Германии. Основной удар придется на завод в Кельне, где будет ликвидировано около четверти рабочих мест.
Пишет УНН с ссылкой на Bild и AFP.
План, объявленный Ford: в Германии будет сокращено 2900 рабочих мест до конца 2027 года. Решение связано с большими убытками компании в сегменте легковых автомобилей, дорогостоящей перестройкой на производство электромобилей и жесткими экологическими стандартами.
Также будут сокращения в других странах: 800 рабочих мест - в Великобритании, а 300 - в остальной Европе. Об этом сообщил агентству France-Presse представитель компании Ford.
В целом сократить планируется 4000 новых рабочих мест в Европе до конца 2027 года, - главным образом в Германии и Великобритании.
Напомним,
Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли.
Операционная прибыль Audi упала на 91% до 106 миллионов евро в третьем квартале. Компания ведет переговоры о сокращении 15% косвенных рабочих мест, что составит около 4500 позиций в Германии.