Детали

Украина потеряла по меньшей мере 74 танка — уничтоженные или захваченные — с тех пор, как россия начала войну против страны. Но Украина захватила по меньшей мере 117 российских танков, по данным аналитиков из открытых источников, изучающих фотографии и видео в социальных сетях.

Иными словами, сейчас украинская армия может иметь больше танков, чем месяц назад, - и все это без создания ни одного совершенно нового танка или вытаскивания старого из хранения.

Тем временем русские захватили по меньшей мере 37 украинских танков — суммы, которой недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые, как полагают, они потеряли.

Разница в захваченных танках говорит о недостаточной подготовке россии к высокоинтенсивной войне против решительного врага. Но это также говорит о преимуществах, которыми обладает любой защитник перед любым нападающим.

Многие из тех танков, которые захватили украинцы, просто были без газа, и их экипажи сбежали.

Напомним

В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам.