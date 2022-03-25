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Forbes: украинская армия имеет больше танков сейчас, чем когда началась война

Киев • УНН

 • 786383 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Forbes проанализировали данные в сети и пришли к выводу, что украинская армия имеет больше танков сейчас, чем когда началась война. Об этом сообщает УНН.

Forbes: украинская армия имеет больше танков сейчас, чем когда началась война

Детали

Украина потеряла по меньшей мере 74 танка — уничтоженные или захваченные — с тех пор, как россия начала войну против страны. Но Украина захватила по меньшей мере 117 российских танков, по данным аналитиков из открытых источников, изучающих фотографии и видео в социальных сетях.

Иными словами, сейчас украинская армия может иметь больше танков, чем месяц назад, - и все это без создания ни одного совершенно нового танка или вытаскивания старого из хранения.

Тем временем русские захватили по меньшей мере 37 украинских танков — суммы, которой недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые, как полагают, они потеряли.

Разница в захваченных танках говорит о недостаточной подготовке россии к высокоинтенсивной войне против решительного врага. Но это также говорит о преимуществах, которыми обладает любой защитник перед любым нападающим.

Многие из тех танков, которые захватили украинцы, просто были без газа, и их экипажи сбежали.

Напомним

В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам.

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