Forbes: українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Forbes проаналізували дані в мережі та дійшли висновку, що українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна. Про це повідомляє УНН.
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Україна втратила щонайменше 74 танки — знищені чи захоплені — відтоді, як росія почала війну проти країни. Але Україна захопила щонайменше 117 російських танків, за даними аналітиків з відкритих джерел, які вивчають фотографії та відео в соціальних мережах.
Іншими словами, зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, — і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи витягування старого зі зберігання.
Тим часом росіяни захопили щонайменше 37 українських танків — суми, якої недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, як вважають, вони втратили.
Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. Але це також говорить про переваги, якими володіє будь-який захисник перед будь-яким нападником.
Багато з тих танків, які захопили українці, просто були без газу, їа хні екіпажі втекли.
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