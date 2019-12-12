Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

"Ангела Меркель остается на первом месте 9-й год подряд, несмотря на объявление о том, что она планирует полностью отказаться от политической деятельности, когда срок ее полномочий как канцлера Германии закончится в 2021 году. Возможно, политическое влияние Меркель уменьшается, однако она по прежнему руководит страной, которая является крупнейшим членом Евросоюза и которая обладает четвертой по темпам роста экономикой в мире", - пишут в издании.

Второе место в списке заняла глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третье - спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Четверку замыкает Урсула фон дер Ляйен, которая стала первой женщиной-главой Еврокомиссии.

В топ-100 также попали американская телеведущая Опра Уинфри (20), британская королева Елизавета II (40), дочь Трампа Иванка (42), певицы Рианна (61), Бейонсе (66) и Тейлор Свифт (71).

Примечательно, что последней в списке оказалась 16-летняя активистка Грета Тунберг (100).

Напомним, что эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time.