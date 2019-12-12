Forbes назвав Меркель найвпливовішою жінкою 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу 2019 року за версією журналу Forbes. Меркель очолює рейтинг Forbes дев'ятий рік поспіль. Про це повідомляється на офіційному сайті видання, передає УНН.
"Ангела Меркель залишається на першому місці 9-й рік поспіль, незважаючи на оголошення про те, що вона планує повністю відмовитися від політичної діяльності, коли термін її повноважень як канцлера Німеччини закінчиться в 2021 році. Можливо, політичний вплив Меркель зменшується, проте вона як і раніше керує країною, яка є найбільшим членом Євросоюзу і яка володіє четвертою за темпами розвитку економікою в світі", - пишуть у виданні.
Друге місце в списку зайняла голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє - спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.
Четвірку замикає Урсула фон дер Ляйен, яка стала першою жінкою-головою Єврокомісії.
У топ-100 також потрапили американська телеведуча Опра Вінфрі (20), британська королева Єлизавета II (40), дочка Трампа Іванка (42), співачки Ріанна (61), Бейонсе (66) і Тейлор Свіфт (71).
Примітно, що останньою у списку виявилася 16-річна активістка Ґрета Тунберґ (100).
Нагадаємо, що екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ визнана людиною 2019 року за версією журналу Time.