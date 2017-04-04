Фонтан на Майдане Независимости отремонтируют до 1 мая

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44750 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103490 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117564 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117195 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112953 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104562 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154217 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Фонтан на Майдане Независимости отремонтируют до 1 мая

Фонтан на Майдане Независимости отремонтируют до 1 мая

Киев  •  УНН

 • 14337 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Фонтан на Майдане Независимости в Киеве, который не работал три года, отремонтируют до 1 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

С 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

"Сегодня мы осуществляем тестовый запуск фонтана, который не работал три года, поскольку был поврежден в период Революции Достоинства. Фактически, мы его сделали заново: заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлены автоматику. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения - 10-ю камерами видеонаблюдения, он будет светло-музыкальным, причем аудио систему выведено и на другую сторону Крещатика", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

П.Пантелеев заметил, что городской власти за два года удалось восстановить работу всех семи центральных фонтанов столицы, в частности, реконструировать фонтан на Русановском канале.

"Столичные фонтаны, в том числе и этот, заработают уже с первого мая. Работы идут по графику, уже выполнено 80% работ", - сообщил он.

По словам заместителя председателя КГГА, бюджет реконструкции фонтанов парной стороны на ул. Крещатик составляет 32,6 млн грн.

Как сообщал УНН, Киевсовет изменил детальный план территории Теремки-III: возведут четыре новых школы, поликлинику и станцию скорой помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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