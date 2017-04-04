Фонтан на Майдане Независимости отремонтируют до 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Фонтан на Майдане Независимости в Киеве, который не работал три года, отремонтируют до 1 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
С 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений будет установлено 10 камер видеонаблюдения.
"Сегодня мы осуществляем тестовый запуск фонтана, который не работал три года, поскольку был поврежден в период Революции Достоинства. Фактически, мы его сделали заново: заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлены автоматику. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения - 10-ю камерами видеонаблюдения, он будет светло-музыкальным, причем аудио систему выведено и на другую сторону Крещатика", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
П.Пантелеев заметил, что городской власти за два года удалось восстановить работу всех семи центральных фонтанов столицы, в частности, реконструировать фонтан на Русановском канале.
"Столичные фонтаны, в том числе и этот, заработают уже с первого мая. Работы идут по графику, уже выполнено 80% работ", - сообщил он.
По словам заместителя председателя КГГА, бюджет реконструкции фонтанов парной стороны на ул. Крещатик составляет 32,6 млн грн.
Как сообщал УНН, Киевсовет изменил детальный план территории Теремки-III: возведут четыре новых школы, поликлинику и станцию скорой помощи.