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Фонтан на Майдані Незалежності відремонтують до 1 травня

Фонтан на Майдані Незалежності відремонтують до 1 травня

Київ • УНН

 • 14346 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Фонтан на Майдані Незалежності в Києві, що не працював три роки, відремонтують до 1 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Із 1 травня в столиці після реконструкції запрацює фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Фонтан буде світло-музичним, а задля безпеки та уникнення пошкоджень буде встановлено 10 камер відеоспостереження.

“Сьогодні ми здійснюємо тестовий запуск фонтану, що не працював три роки, оскільки був пошкоджений у період Революції Гідності. Фактично, ми його зробили заново: замінене насосне обладнання, прокладені нові мережі, замінені гранітні елементи, огороджуючи конструкції, встановлено автоматику. Фонтан буде оснащений системою відеонагляду — 10-ма камерами відеоспостереження, він буде світло-музичним, при чому аудіо систему виведено і на інший бік Хрещатика”, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

П.Пантелеєв зауважив, що міській владі за два роки вдалося відновити роботу усіх семи центральних фонтанів столиці, зокрема, реконструювати водограй на Русанівському каналі.

“Столичні фонтани, в тому числі і цей, запрацюють уже з першого травня. Роботи йдуть за графіком, вже виконано 80% робіт”, — повідомив він.

За словами заступника голови КМДА, бюджет реконструкції фонтанів парної сторони на вул. Хрещатик складає 32,6 млн грн.

Як повідомляв УНН, Київрада змінила детальний план території Теремки-ІІІ: зведуть чотири нових школи, поліклініку та станцію швидкої допомоги.

Українські Національні Новини

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