Фонсеку признан лучшим тренером Украины в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека победил в номинации "Лучший тренер Украины" по итогам 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".
Фонсека выиграл с командой все три украинских трофея, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов за, что и был удостоен данной награды.
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"Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам - этот трофей я держу в руках только благодаря им", - заявил победитель в данной номинации.
Напомним, что Фонсека после выхода в плей-офф Лиги чемпионов пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро .