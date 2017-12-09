Фонсеку признан лучшим тренером Украины в 2017 году

Фонсека выиграл с командой все три украинских трофея, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов за, что и был удостоен данной награды.

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"Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам - этот трофей я держу в руках только благодаря им", - заявил победитель в данной номинации.

Напомним, что Фонсека после выхода в плей-офф Лиги чемпионов пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро .