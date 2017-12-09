Фонсеку визнано найкращим тренером України 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека переміг у номінації "Найкращий тренер України" за підсумками 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "помаранчево-чорних".
Фонсека виграв із командою всі три українські трофеї, вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за, що і був удостоєний даної нагороди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахтар переміг Манчестер Сіті та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Я щасливий отримати цю престижну нагороду як символ успіхів "Шахтаря". Дякую всім, хто працює зі мною, й надто моїм футболістам – цей трофей я тримаю в руках лише завдяки їм", - заявив переможець в даній номінації.
Нагадаємо, що Фонсека після виходу в плей-оф Ліги чемпіонів прийшов на прес-конференцію у костюмі Зорро.