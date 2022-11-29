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Фонд Вадима Столара с начала вторжения рф выдал около 187 тыс. продуктовых наборов

Фонд Вадима Столара с начала вторжения рф выдал около 187 тыс. продуктовых наборов

Киев • УНН

 • 997930 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения россии предоставил украинцам 186,9 тыс. продуктовых наборов. Об этом сообщается на сайте организации, передает УНН.

Сообщается, что с 24 февраля 2022 г. его представители побывали на подконтрольных Украине территориях в разных областях. Оказывали помощь прежде всего пищевыми продуктами, которые доставили в общей сложности 217 городов и поселков.

“С первых дней масштабной агрессии россии против Украины мы сосредоточились на помощи нашим военным, а также на поддержке людей, которым в эти трудные времена было труднее всего. С самого начала наши волонтеры готовили горячую еду, которую развозили на позиции защитников столицы, а также распределяли между теми киевлянами, которые не могли прокормить себя в условиях фактически осады города. Параллельно представители Фонда Вадима Столара оказывали и другую помощь, например, лекарствами и средствами гигиены, постепенно расширяя географию на другие подконтрольные регионы страны рядом с линией фронта. Впоследствии врага выбили из Киевщины, здесь стало немного легче, и мы поняли, что можем делать еще больше, расширяя охват помощи. Отсюда пошла идея упаковки и распределения унифицированных продуктовых наборов”, – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Согласно данным на странице Благотворительного фонда, ими, кроме продуктовых наборов, было предоставлено для нужд населения и военных горячее питание, медикаменты и гигиенические средства, топливо, военное снаряжение и одежду, квадрокоптеры и тепловизоры, спецвнедорожники и бронированные авто.

“Мы понимаем, что сегодня наши главные задачи – поддержать защитников на передовой, которые защищают нашу землю от врага, и помочь людям в тылу, которые часто остаются без возможности удовлетворить такую ​​базовую потребность, как потребность в питании. Поэтому одно из основных направлений работы Фонда Вадима Столара как раз содержит предоставление продуктовых наборов. Мы собираем самое необходимое, чтобы люди могли обеспечить себе питательный и сбалансированный рацион. После комплектования наборы направляются во все уголки страны, подконтрольные Украине, в том числе и на деоккупированные территории. Наши волонтеры во время гуманитарной миссии неоднократно подвергались обстрелам, были ранены, но мы не испугались, не сложили рук и дальше работаем ради будущего нашей страны!” – констатировали в Фонде.

Отметим, что своей стратегической целью на 2022 год в Фонде Вадима Столара видят долгосрочную помощь и поддержку, направленную на людей, пострадавших в результате боевых действий на юге и востоке Украины. Это и улучшение их жизни и благосостояния, и психологическая реабилитация, и поддержка детей в семьях, потерявших отца или мать из-за войны войны и т.д.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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