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Фонд Вадима Столара з початку вторгнення рф видав близько 187 тис. продуктових наборів

Фонд Вадима Столара з початку вторгнення рф видав близько 187 тис. продуктових наборів

Київ • УНН

 • 997930 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара з початку масштабного вторгнення рф надав українцям 186,9 тис. продуктових наборів. Про це повідомляється на сайті організації, передає УНН.

Повідомляється, що з 24 лютого 2022 року його представники побували на підконтрольних Україні територіях у різних областях. Надавали допомогу насамперед харчовими продуктами, які доставили загалом до 217 міст та селищ.

“З перших днів масштабної агресії росії проти України ми зосередилися на допомозі нашим військовим, а також на підтримці людей, яким у ці скрутні часи було найважче. З самого початку наші волонтери готували гарячу їжу, яку розвозили на позиції захисників столиці, а також розподіляли між тими киянами, які не могли прогодувати себе в умовах фактично облоги міста. Паралельно представники Фонду Вадима Столара здійснювали й іншу допомогу, приміром, ліками та засобами гігієни, поступово розширюючи географію на інші підконтрольні регіони країни поруч з лінією фронту. Згодом ворога вибили з Київщини, тут стало трохи легше, і ми зрозуміли, що можемо робити ще більше, розширюючи охоплення допомоги. Звідси пішла ідея пакування та розподілу уніфікованих продуктових наборів”, – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Згідно з даними на сторінці Благодійного фонду, наразі ним, окрім продуктових наборів, було надане для потреб населення та військових гаряче харчування, медикаменти та гігієнічні засоби, паливо, військове спорядження та одяг, квадрокоптери та тепловізори, спецпозашляховики та броньовані авто.

“Ми розуміємо, що на сьогодні наші головні завдання – підтримати захисників на передовій, які боронять нашу землю від ворога, та допомогти людям в тилу, які часто залишаються без змоги задовольнити таку базову потребу, як потреба у харчуванні. Тому один з основних напрямків роботи Фонду Вадима Столара саме містить надання продуктових наборів. Ми збираємо найнеобхідніше, щоб люди мали змогу забезпечити собі поживний та збалансований раціон. Після комплектування набори прямують в усі куточки країни, які наразі підконтрольні Україні, зокрема й на деокуповані території. Наші волонтери під час гуманітарної місії неодноразово потрапляли під обстріли, були поранені, але ми не злякалися, не склали рук і далі працюємо заради майбутнього нашої країни!” – констатували у Фонді.

Зазначимо, що своєю стратегічною метою на 2022 у Фонді Вадима Столара вбачають довгострокову допомогу та підтримку, спрямовану на людей, які постраждали внаслідок бойових дій на півдні та сході України. Це і поліпшення їхнього життя та добробуту, і психологічна реабілітація, і підтримка дітей у сім’ях, які втратили батька чи мати через війну тощо.

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