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Фонд Вадима Столара решил оказать продуктовую помощь ряду общественных организаций - СМИ

Фонд Вадима Столара решил оказать продуктовую помощь ряду общественных организаций - СМИ

Киев • УНН

 • 371781 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара решил предоставить продуктовую помощь ряду общественных организаций, которые участвовали в конкурсе на получение гранта, однако не прошли его. Об этом говорится в материале на портале Bigmir.net, передает УНН.

Отметим, что Фонд провел среди общественных организаций конкурс на участие в грантовой программе с общим фондом в 1 000 000 грн. Программа была направлена на реализацию проектов по поддержке военных и пострадавших от войны украинцев. Тогда победителями стали проекты, направленные на реабилитацию защитников Украины и обустройство необходимых центров для физического и психологического восстановления наших воинов.

Вадим Столар уверен в необходимости поддержки важных инициатив общественности

“Фонд впервые воплощал такой проект – конкурс среди общественных организаций на получение гранта. Идея в том, чтобы масштабировать деятельность, направленную на поддержку украинцев, через сотрудничество с другими благотворительными организациями. Потому что мы понимаем, что в Украине существует много фондов с уже наработанными связями, логистикой, волонтерской командой - и со своей стороны мы готовы протянуть им руку помощи и поддержать в их деятельности. Более двух третей полученных нами заявок касались именно продуктовой помощи – и мы не могли это проигнорировать. Поэтому я предложил, а команда поддержала – предоставить продуктовую помощь некоторым общественным организациям вне конкурса грантовой программы”, – рассказал основатель Фонда Вадим Столар.

В Фонде Вадима Столара рассказали подробности о продуктовой помощи общественным организациям

“Конечно, мы не могли пройти мимо тех заявок, где благотворительные организации просили о продуктовой помощи для людей, поэтому приняли предложение Вадима Столара, основателя Фонда. И на сегодня более 5000 продуктовых наборов уже получили волонтеры ряда ОО в Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Мы всегда стараемся оказать поддержку всем, кто к нам обращается – это важно в эти трудные времена”, – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

В частности проднаборы для распределения между теми, кто в них нуждается, по инициативе Вадима Столара получили БО «Благотворительный фонд «Каритас-Киев», ОО «Неравнодушные люди», ОО «Волонтеры Запорожского края» и другие - всего 12 организаций.

Представители ОО, получившие от Фонда Вадима Столара продуктовую помощь, – о важности взаимоподдержки

“Я очень рад, что благодаря грантовой программе, запущенной Фондом Вадима Столара, мы познакомились и начали сотрудничать. Благодаря этому партнерству мы смогли удовлетворить определенное количество незакрытых заявок на получение продуктовых наборов от бенефициаров «Каритас-Киев». Планируем дальнейшее сотрудничество не только по предоставлению сугубо гуманитарной помощи, но и по другим направлениям. К сожалению, не всегда у нас хватает собственного ресурса, однако благодаря партнерству, которое мы начали с Фондом Вадима Столара, мы можем помочь большему количеству людей и совместно закрыть потребности ВПЛ и всех, кто нуждается в помощи и обращается за ней к нам”, – отметил представитель Благотворительного фонда «Каритас-Киев» Евгений Кудряшов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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