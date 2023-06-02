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Фонд Вадима Столара вирішив надати продуктову допомогу низці громадських організацій - ЗМІ

Фонд Вадима Столара вирішив надати продуктову допомогу низці громадських організацій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 371783 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара вирішив надати продуктову допомогу низці громадських організацій, які брали участь у конкурсі на отримання гранта, проте не пройшли його. Про це йдеться в матеріалі на порталі Bigmir.net, передає УНН.

Зазначимо, що Фонд провів серед громадських організацій конкурс на участь у грантовій програмі з загальним фондом у 1 000 000 грн. Програма була спрямована на реалізацію проєктів щодо підтримки військових та постраждалих від війни українців. Тоді переможцями стали проєкти, спрямовані на реабілітацію захисників України та облаштування необхідних центрів для фізичного та психологічного відновлення наших воїнів.

Вадим Столар упевнений в необхідності підтримки важливих ініціатив громадськості

“Фонд вперше втілював такий проєкт – конкурс серед громадських організацій на отримання гранту. Ідея в тому, щоб масштабувати діяльність, спрямовану на підтримку українців, через співробітництво з іншими благодійними організаціями. Бо ми розуміємо, що в Україні існує багато фондів з вже напрацьованими зв’язками, логістикою, волонтерською командою - і зі свого боку ми готові простягнути їм руку допомоги та підтримати в їхній діяльності. Понад дві третини отриманих нами заявок стосувалися саме продуктової допомоги – і ми не могли це проігнорувати. Тож я запропонував, а команда підтримала – надати продуктову допомогу деяким громадським організаціям поза конкурсом грантової програми”, – розповів засновник Фонду Вадим Столар.

У Фонді Вадима Столара розповіли подробиці щодо продуктової допомоги громадським організаціям

“Звісно, ми не могли пройти осторонь тих заявок, де благодійні організації просили про продуктову допомогу для людей, тому пристали на пропозицію Вадима Столара, засновника Фонду. І на сьогодні понад 5000 продуктових наборів вже отримали волонтери низки ГО у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Ми завжди намагаємось надати підтримку всім, хто до нас звертається – це важливо в ці важкі часи”, – зазначила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Зокрема проднабори для розподілу між тими, хто їх потребує, за ініціативою Вадима Столара отримали БО «Благодійний фонд «Карітас-Київ», ГО «Небайдужі люди», ГО «Волонтери Запорізького краю» та інші - загалом 12 організацій.

Представники ГО, що отримали від Фонду Вадима Столара продуктову допомогу, – про важливість взаємопідтримки

“Я дуже радий, що завдяки грантовій програмі, запущеній Фондом Вадима Столара, ми познайомилися та почали співпрацювати. Завдяки цьому партнерству ми змогли задовольнити певну кількість не закритих заявок на отримання харчових наборів від бенефіціарів «Карітас-Київ». Плануємо подальшу співпрацю не тільки щодо надання суто гуманітарної допомоги, але й по інших напрямах. На жаль, не завжди в нас вистачає власного ресурсу, проте завдяки партнерству, яке ми розпочали з Фондом Вадима Столара, ми можемо допомогти більшій кількості людей і спільно закрити потреби ВПО та всіх, хто потребує допомоги і звертається по неї до нас”, – наголосив представник Благодійного фонду «Карітас-Київ» Євген Кудряшов.

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