В рамках проекта "++ для ЗСУ" украинские защитники могут получить сезонную экипировку от Фонда Вадима Столара, который открыл прием заявок по ссылке. В каждый набор, который будет предоставлен бойцам, войдут тактический рюкзак, комплект формы, комплект термобелья, демисезонные берцы, носки и балаклавы. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда, пишет УНН.

"Каждый раз мы придерживаемся индивидуального подхода при экипировке военных. Каждая вещь, каждый предмет снаряжения подбирается согласно заявленным физическим данным наших защитников. Это позволяет обеспечить им максимальную мобильность и комфорт", - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, такой подход практикуется каждый сезон с начала полномасштабного российского вторжения и заслужил положительные оценки украинских воинов.

"Поддержка защитников является одним из приоритетов нашего Фонда. И одновременно с поставкой специализированных автомобилей и высокотехнологичного оборудования мы помним о постоянной потребности военнослужащих в удобной и качественной экипировке и снаряжении. Поэтому мы взяли за правило регулярно отправлять комплекты одежды и снаряжения в рамках проекта "++ для ЗСУ", - сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Заявки на получение экипировки военнослужащие могут подать по ссылке.

Всего с начала полномасштабного вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 700 единиц высокотехнологичного оборудования, включая беспилотники и системы борьбы с дронами, 75 пикапов, внедорожников, бронированных автомобилей, виброкатеров и моторных лодок.