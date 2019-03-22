Фонд гарантирования выставит на продажу пулы неработающих кредитов "Дельта Банка"

В Фонде гарантирования продолжают выставлять на продажу пулы ипотечных кредитов неплатежеспособных банков. В рамках утвержденной стратегии такие пулы формируются по региональному принципу.

Как сообщили в пресс-службе, с ориентировочным перечнем тех пулов, которые находятся на стадии подготовки к продаже, можно ознакомиться по ссылке.

В ФГВФЛ отметили, что условия продажи и начальная цена могут быть скорректированы после принятия по ним решения исполнительной дирекцией Фонда гарантирования.

Напомним, Фонд гарантирования повторно выставил на продажу пул ипотечных кредитов банков на 20 млн грн.