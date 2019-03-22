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Фонд гарантування виставить на продаж пули непрацюючих кредитів "Дельта Банку"

Київ • УНН

 • 9303 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів виставить на продаж іпотечних кредитів фізичних осіб неплатоспроможного АТ "Дельта Банк". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.

Фонд гарантування виставить на продаж пули непрацюючих кредитів "Дельта Банку"

У Фонді гарантування продовжують виставляти на продаж пули іпотечних кредитів неплатоспроможних банків. В рамках затвердженої стратегії такі пули формуються за регіональним принципом.

Як повідомили у прес-службі, з орієнтовним переліком тих пулів, які перебувають на стадії підготовки до продажу, можна ознайомитись за посиланням.

У ФГВФО зауважили, що умови продажу та початкова ціна можуть бути скореговані після прийняття по них рішення виконавчою дирекцією Фонду гарантування.

Нагадаємо, Фонд гарантування повторно виставив на продаж пул іпотечних кредитів банків на 20 млн грн.

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