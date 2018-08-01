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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14322 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Фонд FreezeOil расторгает отношения с компанией “ЕВРО ПАУЭР”

Фонд FreezeOil расторгает отношения с компанией “ЕВРО ПАУЭР”

Киев  •  УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Голландский инвестиционный фонд FreezeOil был оповещен украинской компанией “ЕВРО ПАУЭР” о расторжении отношений между ними. Об этом сегодня сообщил профессор, глава совета директоров фонда FreezeOil Роланд Пипер, передает УНН.

“Днями был досрочно расторгнут договор с компанией „ЕВРО ПАУЭР“ относительно аренды 63 автозаправочных станций, собственником которых является FreezeOil. Сейчас происходит процесс проверки и отвода всех наших активов, которые ранее перебывали в аренде. „ЕВРО ПАУЭР“ предложила четкий график передачи имущества на протяжении августа, который мы утвердили”, — сообщил Роланд Пипер.

Глава совета директоров выразил надежду, что все активы фонда FreezeOil были сохранены арендатором в надлежащем состоянии и полном объеме, а также будут возвращены владельцу четко в установленные сроки.

“Мы уже заключили новые договора аренды по всем АЗС. Кроме того, активно ведем переговоры с несколькими известными международными компаниями об использование их брендов на наших объектах”, — подчеркнул профессор Пипер.

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