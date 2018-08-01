Фонд FreezeOil розриває відносини з компанією "ЄВРО ПАУЕР"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голландський інвестиційний фонд FreezeOil був сповіщений українською компанією "ЄВРО ПАУЕР" про розірвання відносин між ними. Про це сьогодні повідомив професор, голова ради директорів фонду FreezeOil Роланд Піпер, передає УНН.
"Днями був достроково розірваний договір з компанією "ЄВРО ПАУЕР" щодо оренди 63 автозаправних станцій, власником яких є FreezeOil. Зараз відбувається процес перевірки та відведення всіх наших активів, які раніше перебували в оренді. "ЄВРО ПАУЕР" запропонувала чіткий графік передачі майна протягом серпня, який ми затвердили", - повідомив Роланд Піпер.
Глава ради директорів висловив надію, що всі активи фонду FreezeOil були збережені орендарем в належному стані і повному обсязі, а також будуть повернуті власнику чітко у встановлені терміни.
"Ми вже уклали нові договори оренди по всіх АЗС. Крім того, активно ведемо переговори з декількома відомими міжнародними компаніями про використання їх брендів на наших об'єктах", - підкреслив професор Піпер.