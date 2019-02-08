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Фонд энергоэффективности заработает в Украине уже в I квартале года

Фонд энергоэффективности заработает в Украине уже в I квартале года

Киев  •  УНН

 • 9439 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Фонд энергоэффективности заработает в Украине уже в первом квартале текущего года, и первые 300 проектов могут получить 50% компенсацию на проведение работ по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

"В первом квартале должен быть запущен Фонд, мы имеем сегодня поддержку 100 млн евро от Евросоюза, координационный совет утвердил грантовую политику, поэтому первые 300 проектов будут получать 50% компенсации на проведение энергоаудита, на проектные работы, на энергосервисные контракты, на оборудование и на работы, а также дополнительно от правительства Германии - 20% (компенсации - ред.) для тех домов, где количество субсидиантив превышает 50% ", - заявил вице-премьер.

По его словам, правительство имплементировал все законы о запуске фонда, была сформирован его Наблюдательный совет, в настоящее время проходят конкурсы по отбору руководящего состава Фонда.

При этом он добавил, что сейчас уже запущены 15 пилотных проектов по повышению энергоэффективности, а также запущен процесс сертификации домов - первые ОСМД уже получили сертификаты по энергоэффективности, также уже работает 300 энергоаудиторов.

Напомним, в течение 2019-2024 годов Украина реализует ряд проектов при финансовой помощи от Евросоюза, в частности 104 млн евро пойдут на поддержку энергоэффективности.

В конце прошлого года Европейский Союз предоставил второй транш финансовой помощи объемом 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности Украины. Эти средства добавляются первому траншу в 50 млн евро, которые в июне Украина уже получила от ЕС.

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