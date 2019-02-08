Фонд енергоефективності запрацює в Україні вже в І кварталі року

"В першому кварталі повинен бути запущений Фонд, ми маємо сьогодні підтримку 100 млн євро від Євросоюзу, координаційна рада затвердила грантову політику, тож перші 300 проектів будуть отримувати 50% компенсації на проведення енергоаудиту, на проектні роботи, на енергосервісні контракти, на обладнання і на роботи, а також додатково від уряду Німеччини – 20% (компенсації – ред.) для тих будинків, де кількість субсидіантів перевищує 50%", - заявив віце-прем'єр.

За його словами, уряд імплементував всі закони щодо запуску фонду, була сформована його Наглядова рада, наразі проходять конкурси по відбору керівного складу Фонду.

При цьому він додав, що наразі вже запущені 15 пілотних проектів з підвищення енергоефективності, також запущений процес сертифікації будинків – перші ОСББ вже отримали сертифікати з енергоефективності, також вже працює 300 енергоаудиторів.

Нагадаємо, протягом 2019-2024 років Україна реалізує низку проектів за фінансової допомоги від Євросоюзу, зокрема 104 млн євро підуть на підтримку енергоефективності.

Наприкінці минулого року Європейський Союз надав другий транш фінансової допомоги обсягом 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності України. Ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже отримала від ЄС.