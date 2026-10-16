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Флоренс Пью поразила образом на премьере в Лондоне

Киев • УНН

 • 15408 просмотра

Флоренс Пью появилась на премьере «Клары и Солнца» в голубом платье Rodarte. Актриса поддержала Дженну Ортегу и Эми Адамс.

Флоренс Пью поразила образом на премьере в Лондоне

Актриса Флоренс Пью привлекла всеобщее внимание в полупрозрачном голубом платье с эффектными подплечниками, позируя на премьере фильма "Клара и Солнце" (Klara and the Sun) в Лондоне вечером в четверг, 15 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

30-летняя актриса выглядела потрясающе в расшитом цветами платье от Rodarte на мероприятии, проходившем в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

Флоренс присутствовала на премьере, чтобы поддержать своих подруг-актрис Дженну Ортегу и Эми Адамс, которые снимаются в экранизации романа Кадзуо Исигуро, а также продюсера Рэйчел Форман.

В фильме "Клара и Солнце" Дженна играет главную героиню, девочку-робота, созданную для борьбы с одиночеством, которая заводит дружбу с подростком в альтернативном будущем, где технологические достижения генной инженерии разделили людей на строгие, изолированные классы.

24-летняя Дженна выглядела на премьере гламурно в облегающем золотистом атласном платье с соответствующей повязкой на голову, украшенной изящной кружевной вышивкой.

Их сопровождала 52-летняя Эми, сыгравшая властную мать Крисси, которая появилась на красной дорожке в шикарном черно-белом платье.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Флоренс и ее бойфренд, звезда сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders) Финн Коул, выглядели влюбленными, появившись вместе на Лондонском кинофестивале BFI.

Актеры продемонстрировали нежные чувства на показе нового драматического фильма о боксе "В тени" (In The Shadows), в котором Финн снимается вместе с исполнительницей главной роли Жасмин Джобсон.

На мероприятии Флоренс произвела фурор в серебристом платье от Wiederhoeft с эффектным корсетным верхом и блестящей юбкой.

Рядом с ней звезда "Острых козырьков" Финн выглядел элегантно в костюме и галстуке и нежно обнял ее.

Пара встречается с 2024 года, и в последние месяцы появились слухи о помолвке после того, как Флоренс заметили с кольцом на безымянном пальце.

В апреле пара официально подтвердила свои отношения в Instagram, опубликовав совместные фотографии с шикарного мероприятия Bulgari в Милане.

Флоренс и Финн дружат уже много лет, а слухи об их романе впервые появились после лондонской премьеры хита Netflix "Идеальная пара" (Perfect Couple) в сентябре 2024 года.

Флоренс Пью выполнила "сумасшедший" трюк с 670-метровой высоты для фильма "Громовержцы"15.04.25, 17:21 • 11971 просмотр

Юлия Шрамко

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