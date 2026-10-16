Флоренс П'ю вразила образом на прем'єрі в Лондоні

Акторка Флоренс П'ю привернула загальну увагу у напівпрозорій блакитній сукні з ефектними підплічниками, позуючи на прем'єрі фільму "Клара і Сонце" (Klara and the Sun) у Лондоні у четвер, 15 жовтня, увечері. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

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30-річна акторка виглядала приголомшливо у розшитій квітами сукні від Rodarte на заході, що проходив у межах Лондонського кінофестивалю BFI.

Флоренс була присутня на прем'єрі, щоб підтримати своїх подруг-акторок Дженну Ортегу та Емі Адамс, які знімаються в екранізації роману Кадзуо Ісігуро, а також продюсера Рейчел Форман.

У фільмі "Клара і Сонце" Дженна грає головну героїню, дівчинку-робота, створену для боротьби з самотністю, яка заводить дружбу з підлітком в альтернативному майбутньому, де технологічні досягнення генної інженерії розділили людей на суворі, ізольовані класи.

24-річна Дженна виглядала на прем'єрі гламурно в облягаючій золотистій атласній сукні з відповідною пов'язкою на голову, прикрашеною витонченою мереживною вишивкою.

Їх супроводжувала 52-річна Емі, яка грала владну матір Кріссі, яка з'явилася на червоній доріжці у шикарній чорно-білій сукні.

Це сталося після того, як минулого тижня Флоренс та її бойфренд, зірка серіалу "Гострі картузи" (Peaky Blinders) Фінн Коул, виглядали закоханими, з'явившись разом на Лондонському кінофестивалі BFI.

Актори продемонстрували ніжні почуття на показі нового драматичного фільму про бокс "У тіні" (In The Shadows), у якому Фінн знімається разом із виконавицею головної ролі Жасмін Джобсон.

На заході Флоренс зробила фурор у сріблястій сукні від Wiederhoeft з ефектним корсетним верхом і блискучою спідницею.

Поруч із нею зірка "Гострих картузів" Фінн виглядав елегантно в костюмі та краватці і ніжно обійняв її.

Пара зустрічається з 2024 року, і останніми місяцями з'явилися чутки про заручини після того, як Флоренс помітили з кільцем на безіменному пальці.

У квітні пара офіційно підтвердила свої стосунки в Instagram, опублікувавши спільні фотографії із шикарного заходу Bulgari у Мілані.

Флоренс і Фінн дружать вже багато років, а чутки про їхній роман вперше з'явилися після лондонської прем'єри хіта Netflix "Чудова пара" (Perfect Couple) у вересні 2024 року.

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