Флешмоб в поддержку Сенцова устроили в Москве

Как пишет издание, мероприятие проходило у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Каждый желающий мог оставить цветы у памятника. При этом некоторые оставляли букеты в бутылках, на которых было написано "Олег, живи".

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Инициатор акции Алексей Медведев в своем блоге отметил, что мероприятие было запланировано в форме одиночного пикета, в связи с чем он попросил всех остальных участников не разговаривать с ним, так как это "может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета".

Акция обошлась без задержаний, отмечает "Новая газета". Одновременно с этим в других частях бульвара проходили и другие одиночные пикеты в поддержку Сенцова.