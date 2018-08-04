Флешмоб на підтримку Сенцова влаштували у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Москві відбувся флешмоб на підтримку ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, передає УНН із посиланням на DW.
Як пише видання, захід проходив біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі. Кожен бажаючий міг залишити квіти біля пам'ятника. При цьому деякі залишали букети в пляшках, на яких було написано "Олег, живи".
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Ініціатор акції Олексій Медведєв у своєму блозі зазначив, що захід був запланований у формі одиночного пікету, в зв'язку з чим він попросив всіх інших учасників не розмовляти з ним, так як це "може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету".
Акція обійшлася без затримань, зазначає "Новая газета". Одночасно з цим в інших частинах бульвару проходили і інші поодинокі пікети на підтримку Сенцова.