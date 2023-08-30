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ФК "Житло-Капітал" способствует рейдерам "Укрбуда", лишая инвесторов квартир - Максим Микитась

ФК "Житло-Капітал" способствует рейдерам "Укрбуда", лишая инвесторов квартир - Максим Микитась

Киев • УНН

 • 511001 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Финансовая компания "Житло-Капітал" содействовала и продолжает содействовать рейдерам "Укрбуда", лишая его инвесторов прав на уже оплаченные квартиры. Об этом написал президент "Укрбуда" Максим Микитась, передает УНН.

Цитата

"После получения контроля над ООО "Укрбуд девелопмент" наша команда начала работу над возвращением похищенных в компании активов и поиском путей решения проблем инвесторов, которые в результате рейдерского захвата компании остались без жилья. В фокус нашего внимания попала финансовая компания "Житло-Капітал", которая, как свидетельствуют документы, не просто не обеспечила сохранность средств инвесторов "Укрбуда", но и активно содействовала и продолжает содействовать рейдерам", – рассказал бизнесмен.

Детали

Он добавил, что, кроме этого, ФК "Житло-Капітал" запустила процесс включения себя в реестр кредиторов по делу о банкротстве "Укрбуда", что по факту означает лишь то, что без ведома инвесторов она отказывается от имущественных прав на квартиры в обмен на денежные требования. .

"Такими действиями так называемый гарант прав инвесторов, подыгрывая рейдерам, которые всеми силами пытаются ликвидировать "Укрбуд" через процедуру банкротства, умышленно лишает тех же инвесторов возможности требовать предусмотренные инвестиционными договорами квартиры, за которые они уже внесли средства, оставляя их ни с чем. Совершенно очевидно, что имущества ООО "Укрбуд девелопмент" явно не хватит для покрытия этих денежных требований ФК "Житло-Капітал" по всем недостройкам и фактические ее управляющие Кравченко, Гулий и другие это вполне осознают", – уверен Микитась.

Более того, по его словам,"Житло-Капітал" сознательно стремится из-за банкротства и ликвидации "Укрбуда" похоронить следы хищений средств инвесторов.

"Мы не допустим этого и не дадим им ликвидировать "Укрбуд"! Анализ деятельности ФК "Житло-Капітал" вызывает серьезные возмущения. Особенно стоит обратить внимание на такие моменты: уничтоженная репутация. Компания утверждает, что за 10 лет стала наибольшим управителем фондов финансирования строительства в Украине. Так было, когда она сотрудничала с "Укрбудом" до рейдерства в 2019 году. Сейчас эта финансовая компания выглядит как "пустышка", – акцентировал президент "Укрбуда".

Вторым недопустимым моментом он назвал несостоятельность "Житло-Капітал" выполнять обязательства.

Еще в апреле этого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку распоряжением №49-ДУИ от 14.04.2023 установила отсутствие на счетах ФК "Житло-Капітал" средств оперативного резерва, то есть средств инвесторов в сумме 3,7 млрд грн. Сама компания объяснила отсутствие этих средств на ее счетах тем, что разместила их на счетах ООО "Касса народной помощи", учредителями которого является тот же "Житло-Капітал" и связанные с его руководством компании. Такое размещение средств прямо запрещено законодательством", – подчеркнул бизнесмен.

Третьим пунктом он перечислил аннулированные свидетельства. По его словам, компания отозвала свидетельства об участии в фонде финансирования строительства определенных проектов, что привело к ситуации, когда инвесторы остались без денег и возможности получить объекты строительства в собственность.

"Мы и дальше будем системно работать над восстановлением прав инвесторов "Укрбуда" и решением их проблем по достройке жилья. На это нужно определенное время. Однако сейчас вполне очевидным является факт, что сотрудничество с ФК "Житло-Капітал" несет значительный риск для инвесторов и любых лиц, которые рассматривают возможность сотрудничества с этой компанией. Следующие шаги "Житло-Капітал" будут решающими для ее будущего и судьбы инвесторов, рискующих своими средствами и доверием", – резюмировал Максим Микитась.

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